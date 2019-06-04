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На Ставрополье с неплательщиков штрафов за три дня взыскали 7 млн рублей

Ставропольские автоинспекторы с 29 по 31 мая взыскали с неплательщиков штрафов более 7 млн рублей, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Должников посетили на дому и по месту работы, а также проверили на наличие различных задолженностей. В ходе проверки выявили около 1,5 тыс. неплательщиков, 450 из них привлекли к административной ответственности за неуплату штрафов. Всего по региону зафиксировали более 7,5 тыс должников, более 3,2 тыс. из них имеют долги по штрафу за нетрезвое вождение.

Дарья Голякова


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