На развитие муниципалитетов Воронежской области направят почти 7 млрд рублей

Правительство Воронежской области своим постановлением утвердило госпрограмму развития муниципальных образований региона с 2020 по 2026 годы с общим объемом финансирования 6,77 млрд руб. Из них 884,4 млн руб. будет выделено федеральным бюджетом, 5,6 млрд руб. — областным, а местные бюджеты предоставят на реализацию программы 256,3 млн руб., оставшиеся 12,6 млн руб. составлят средства физлиц.

Ожидаемые результаты реализации госпрограммы — увеличение до 60% доли муниципальных образований с практиками инициативного бюджетирования, вовлечение граждан в процессы принятия решений по вопросам местного значения, увеличение до 30% доли людей, улучшивших условия проживания в результате реализации проектов инициативного бюджетирования, а также создание условий для удовлетворения потребностей населения в госуслугах в сфере регистрации актов гражданского состояния.

О стратегии развития Курска до 2030 года читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Курян достают из машин».

Мария Старикова