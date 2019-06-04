Пермский край подпишет десять соглашений на Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Пермского края планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме-2019 десять разных соглашений. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в первый день работы форума будет подписано соглашение между правительством Пермского края, ООО «Промобот», ВЭБ, АО «Корпорация МСП» и АО «РЭЦ».

Также будет подписан меморандум в отношении заключения специального инвестиционного контракта между краевым правительством и Верхнекамской калийной компанией, входящей в группу «Акрон». Предметом меморандума станет поддержка и реализация масштабного инвестиционного проекта по созданию промышленного производства «Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае мощностью 2 млн т хлористого калия в год», реализуемого ЗАО «ВКК».

Кроме того, в рамках форума пройдет сессия «Российское образование. Глобальная конкуренция и экспортный потенциал». По завершении работы сессии состоится подписание соглашения между Пермским краем, ВЭБ.РФ и Министерством науки и образования РФ. Его результатом станет взаимодействие сторон при реализации проекта создания современного многофункционального студенческого городка в рамках национального проекта «Образование». Пермский край и Томская область станут пилотными регионами, где будут созданы такие современные кампусы.

В рамках делового завтрака, организованного Российским экспортным центром, состоится подписание соглашения с РЭЦ по пилотному проекту в сфере онлайн-торговли.

Запланировано также подписание специального инвестиционного контракта с ПАО «Метафракс», который предполагает реализацию инвестиционного проекта строительства установок по производству параформальдегида и формалина, подписание меморандума о сотрудничестве с АО «Карьер» и подписание соглашения с компанией «Газпром нефть».

Во второй день форума, 7 июня, планируется подписание соглашения по научно-образовательному центру с компаниями «Уралкалий» и «Уралхим».