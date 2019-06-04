Пять кубанских организаций стали победителями конкурса «Торговля России-2019»

В Москве подведены итоги федерального конкурса «Торговля России-2019», на котором пять объектов потребсферы края заняли призовые места, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В номинации «Лучшая ярмарка» победителем стал фермерский дворик Лабинского района, лучшими мобильными торговыми объектами названы ретро-кофейни предпринимателя из Краснодара Валентина Лебедева. Также среди объектов нестационарной торговли отмечена сеть CoffeeПЕЙ, которая имеет 10 торговых точек в Армавире, Анапе и Новороссийске. Лучшими в фаст-фудае стали два индивидуальных предпринимателя из Ейского и Динского районов.

Глава департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Кубани Роман Куринный высказал уверенность, что Краснодарский край еще неоднократно станет победителем этого конкурса. «Торговая отрасль края динамично развивается и насчитывает более 55 тыс. торговых объектов разного формата», – отметил он.

Конкурс «Торговля России» проводится федеральным министерством промышленности и торговли во второй раз. Его цель популяризировать лучший отраслевой опыт в российской торговле.

Андрей Ульченко