Заксобрание Севастополя одобрило законопроект об отзыве губернатора

Депутаты законодательного собрания Севастополя проголосовали в первом чтении за законопроект о процедуре отзыва губернатора. Основаниями для отзыва, согласно документу, могут являться нарушения главой города федеральных или региональных законов, а также неоднократное грубое неисполнение обязанностей, установленные городским судом.

Право обратиться в суд имеет политическая партия, общественные объединения либо инициативная группа, состоящая не менее чем из 100 человек. Инициировать голосование по отзыву (проводится по процедуре местного референдума) имеет право инициативная группа из 50 человек. В случае соблюдения ею всех необходимых процедур и прохождения регистрации группа в течение 30 дней должна собрать в поддержку голосования об отзыве губернатора подписи не менее 25% общего числа избирателей Севастополя (около 75 тыс. подписей).

Депутат Борис Колесников в ходе обсуждения законопроекта отметил, что право заксобрания устанавливать порядок отзыва губернатора не зафиксировано в уставе Севастополя. «Закон нужный, он предусмотрен федеральным законодательством, принимать его необходимо. Но сначала нужно внести соответствующее изменение в устав, а потом уже принимать этот закон»,— предложил господин Колесников. Законопроект поддержали 13 депутатов (необходимый минимум для его принятия обеспечили депутаты из группы бывшего спикера заксобрания Алексея Чалого). Поправки перед вторым чтением в документ можно будет вносить до 11 июня.

Вадим Никифоров, Симферополь