В Самаре запретят остановку транспорта на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры

В Самаре с 24 июня 2019 года будет запрещена остановка транспорта на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. Об этом во вторник сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Решение о запрете остановки было принято региональным минтрансом в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Автомобили нарушителей будут эвакуироваться на штрафстоянки.

Ранее сообщалось, что с 20 июня 2019 года будет запрещена остановка транспорта на улице Ново-Садовой возле станции метро «Алабинская». Речь идет об участке длиной 50 м от ул. Осипенко до ул. Невской.

Андрей Сазонов