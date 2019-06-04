Жителя Ижевска осудили за мошенничество на 8,4 млн рублей

Первомайский райсуд Ижевска приговорил 30-летнего мужчину, признанного виновным в серии мошенничеств, к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД города.

Напомним, что осужденный убедил потерпевших заключить с банками кредитные договоры, а полученные средства передать ему за вознаграждение в размере 10% от суммы займа. Мужчина пояснял, что деньги ему необходимы для бизнеса в сфере строительства и микрофинансирования. Он обещал погасить кредиты, но, после получения средств, скрылся, уехав из Удмуртии. Потерпевшими по уголовному делу были признаны 29 человек.