10 июня, понедельник
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Ижевск. Удмуртия

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Жителя Ижевска осудили за мошенничество на 8,4 млн рублей

Первомайский райсуд Ижевска приговорил 30-летнего мужчину, признанного виновным в серии мошенничеств, к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД города.

Напомним, что осужденный убедил потерпевших заключить с банками кредитные договоры, а полученные средства передать ему за вознаграждение в размере 10% от суммы займа. Мужчина пояснял, что деньги ему необходимы для бизнеса в сфере строительства и микрофинансирования. Он обещал погасить кредиты, но, после получения средств, скрылся, уехав из Удмуртии. Потерпевшими по уголовному делу были признаны 29 человек.

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