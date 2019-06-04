Ростовская АЭС: в Волгодонске «зажглось» «Созвездие городов Росэнергоатома»

1 июня в Волгодонске прошёл I Международный форум-фестиваль «Созвездие городов Росэнергоатома», который собрал порядка 700 участников, представляющих территории расположения атомных станций – города Волгодонск (Ростовская область), Балаково (Саратовская область), Десногорск (Смоленская область), Заречный (Свердловская область), Курчатов (Курская область), Нововоронеж (Воронежская область), Обнинск (Калужская область), Певек (Чукотский автономный округ), Полярные Зори (Мурманская область), Сосновый Бор (Ленинградская область) и Удомля (Тверская область). Также в форуме-фестивале приняли участие иностранные делегации городов-побратимов «атомных» городов России из Венгрии, Белоруссии и Абхазии.



Фестиваль стартовал утром парадом участников, который финишировал на площади возле ДК имени Курчатова, где состоялась церемония открытия. Затем здесь же начали свою работу ярмарочные экспозиции и выставка работ декоративно-прикладного творчества. В ДК открылись выставки достижений и вернисажи картин и предметов художественного творчества городов-участников. В большом зале дворца культуры состоялся межрегиональный форум лучших муниципальных практик и смотр концертных программ коллективов городов расположения АЭС. А в информационном центре Ростовской атомной станции прошла проектная сессия организаторов конкурса «Молодёжная столица Росэнергоатома» и состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между муниципалитетами концерна «Росэнергоатом» - Сосновоборским городским округом, городами Полярные Зори, Курчатов и Герьен (Венгрия).

- Нас в жизни много что разъединяет. Разъединяет расстояние, разъединяет язык, в некоторых случаях - религия, разъединяет менталитет. И не так много того, что нас объединяет. На мой взгляд, то мероприятие, которое мы проводим сегодня в Волгодонске, объединяет. Объединяет не только атомщиков, как производственников, объединяет наши народы, наши города, детей, людей, объединяет наши традиции и наши культуры. Я считаю, что это здорово! И давайте все вместе поддерживать то, что нас всегда объединяет, - сказал на брифинге для журналистов директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Глава Администрации Волгодонска Виктор Мельников подчеркнул: «Спасибо Росэнергоатому за оказанное доверие принимать первый фестиваль. Быть первыми - это всегда сложно, и это показательно. И город сделал максимум, для того, чтобы действительно и гостям было удобно, и Волгодонск показал, на что он способен. Это тот опыт и учеба, которые очень важны для нас. Это дружба, ценность которой в том, что у каждого города есть положительные практики, которые можно и нужно перенимать».

Вечером на главной сцене фестиваля прошёл гала-концерт с участием лучших творческих коллективов «атомных» городов, Александра Поелуева с New Centropezn Jazz Quartet и Государственного ансамбля народного танца «Кавказ» имени К.Т. Тарбы (Абхазия).

Также здесь состоялась церемония награждения победителей форума-фестиваля. В номинации «За лучшую творческую программу» дипломом 3-ей степени и грантом в размере 1 млн рублей наградили городской округ Заречный. Второе место и денежный приз 2 млн рублей завоевал город Курчатов. Победителем и обладателем гранта 3 млн рублей стал Волгодонск.

В номинации «За лучшую выставку картин и предметов художественного творчества» третьим стал городской округ Нововоронеж. Второй – город Десногорск. Первое место заняла Удомля.

В номинации «За лучшую выставочную экспозицию» третье место занял городской округ Балаково. Второе место – Сосновый Бор. Первое место – Полярные Зори.

В номинации «За лучшую ярморочную экспозицию» диплом третьей степени и грант в размере 500 тыс. рублей достались Волгодонску. Второе место и денежный приз 700 тыс. рублей завоевала делегация из Десногорска. Победителей и обладателем гранта в 1 млн рублей стал городской округ Нововоронеж.

Специальные призы «Умный город» и «Приз зрительских симпатий» и гранты размером 1 млн рублей вручили городам Обнинск и Певек соответственно.

Также на церемонии награждения была озвучена «столица» II форума-фестиваля «Созвездие городов Росэнергоатома». В 2020 году он пройдёт в Нововоронеже. «Первая столица» фестиваля – Волгодонск получила сертификат от концерна «Росэнергоатом» для приобретения сцены со светодиодными экранами и комплектов звукового и светового оборудования к ней, стоимостью порядка 4 млн рублей.

- Я думаю, вечер удался и не только вечер, но и весь день. Я очень благодарен всем. Городу Волгодонску, вам жители Волгодонска, организаторам, руководству и директору Ростовской атомной станции, его команде, мэру города за то, что так здорово и красиво всё организовали. Понятно, что автором этого является концерн «Росэнергоатом», но если бы не было поддержки мы бы, наверное, не смогли сделать так красиво, как сделали это сейчас, - сказал, завершая форум-фестиваль, первый заместитель Генерального директора по корпоративным функциям концерна «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава.

Завершился I Международный форум-фестиваль «Созвездие городов Росэнергоатома» фестивалем парковых музыкальных фейерверков.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Блок №1 введён в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 — в 2010 г., №3 — в 2015 г., №4 – 28 сентября 2018 года.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС