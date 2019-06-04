Долг жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска за теплоэнергию превысил 800 млн рублей

Объем просроченной задолженности жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска за отопление и горячее водоснабжение составил более 800 млн руб. В связи с этим ресурсоснабжающая организация вместе с судебными приставами начала рейды по должникам. Об этом сообщает «ЭнергосбыТ Плюс».

«В течение июня рейды по квартирам особо забывчивых горожан пройдут в Самарском, Железнодорожном и Октябрьском районах города, а дальше состоятся в Тольятти и Новокуйбышевске»,– говорится в сообщении.

При этом сумма задолженности перед энергокомпанией будет не важна: приставы намерены посетить неплательщиков, чья задолженность составляет от 15 до 100 тыс. руб. и более. Накануне сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» с судебными приставами навестили должников по 14 адресам в Самарском районе Самары. Средняя сумма недоимок по этим адресам составила около 25 тыс. руб.