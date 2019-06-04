Электробусы выйдут на маршруты Краснодара осенью этого года

Глава кубанской столицы Евгений Первышов рассказал журналистам, что электробусы (троллейбусы с запасом автономного хода) выйдут на городские маршруты уже осенью этого года. Их будет закуплено 12 штук. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, это будут «Тролза-5265 “Мегаполис”», которые могут двигаться без контакта с проводами от 15 до 35 километров. Разница в цене между новым троллейбусом и низкопольным троллейбусом с запасом хода и кондиционером — около 5%. Разница в обслуживании — незначительна. На территории РФ выпущены и используются 480 единиц такого подвижного состава.

«12 единиц - это полноценный маршрут. Мы их выведем на маршрут предположительно уже осенью, после проведения торгов», - сказал Евгений Первышов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, электробусы «Тролза-5265 “Мегаполис”» будут ходить на маршрутах № 9 и 15 (бывший 31-й). Суть автономного хода заключается в том, что они будут передвигаться по улице Красной на участке от Северной до Офицерской без контактной сети. При этом, по словам представителей мэрии, троллейбус № 15 планируется продлить от конечной остановки на улице Домбайской до микрорайона Губернский.

Также, по словам господина Первышова, в настоящее время сейчас чиновники краснодарской мэрии находятся на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, где власти краевого центра планируют закупить 27 односекционных и четыре трехсекционных трамвая. Градоначальник отметил, что по результатам торгов образовалась экономия, которую планируется направить на покупку еще четырех односекционных трамваев. «Сейчас я обратился в администрацию края, чтобы субсидию нам разрешили направить на проведение еще одного конкурса, чтобы закупить дополнительную технику», - сказал мэр.

Василий Хитрых