В Петербурге внесены изменения в законы о налоговых льготах и налоге на имущество организаций

Во вторник, 4 июня, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в городские законы «О налоговых льготах» и «О налоге на имущество организаций». Согласно документу, в Петербурге устанавливается новая налоговая льгота, в соответствии с которой органы местного самоуправления, а также созданные внутригородскими муниципальными образованиями учреждения освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в отношении находящихся на их балансе объектов недвижимого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Таким образом, средства, сэкономленные в результате применения налоговой льготы, могут быть направлены на решение социально значимых вопросов местного значения, рассчитывают в городской администрации.

Напомним, ранее в Петербурге был принят закон о налоговых льготах по специальным инвестиционным контрактам. Компании, заключившие СПИКи, теперь могут рассчитывать на преференции по налогам на прибыль в размере 13,5% и на обнуление налога на прибыль на пятилетний срок для организаций, которые вложили в инвестконтракты не менее 750 млн руб.