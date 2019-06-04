Василий Голубев назвал поджоги полигонов ТКО попыткой дискредитировать мусорную реформу

Сегодня во время совещания при генеральном прокуроре РФ, касающимся реформы по обращению с отходами, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что горение полигонов ТКО в Ростовской области связано с попыткой дискредитировать мусорную реформу.

«Не знаю, как в других регионах, мне кажется, стоит над этим задуматься, нас беспокоить в этом году начал вопрос участившееся возгорание ТКО на действующих полигонах. Смотрите, в 2018 году был 21 на всей территории. В этом году за пять месяцев - 22. Два из них — Азовский район и Таганрог, речь, очевидно, идет о возможных поджогах. Цель, мне кажется, понятна, сегодня правоохранительные органы занимаются этим, поданы заявления. Мне кажется, цель — дискредитация реформы, попытки это сделать и влияние серого сектора на рынок ТКО»,— сказал господин Голубев.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг” проблема тлеющих и горящих полигонов остро стоит как в Ростовской области, так и в Ростове-на-Дону. С начала этого года на окраине Ростова периодически горит полигон, который обслуживается АО «Чистый Город». В марте прокуратура выявила в ближайших к полигону районах превышение предельно-допустимой концентрации ряда вредных веществ (аммиака, сероводорода, трихлорэтилена)

В Ростове-на-Дону проходит совещание при генеральном прокуроре Российской Федерации «О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов». Участие в совещании принимают главы регионов, представители генеральной прокуратуры, Государственной Думы и Совета Федерации. Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что в стране возбуждается мало уголовных дел, связанных с плохим исполнением реформы.

Кристина Федичкина, Никита Королев