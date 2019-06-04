Навигация теплоходов в Ижевске начнется с 8 июня

Сезон навигации теплоходов в Ижевске начнется 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Торжественное открытие сезона состоится на пристани «Ижевск» в 11:00. Гостей ждет праздничная программа — детская анимация днем и дискотека на палубе вечером.

Теплоходы будут курсировать по Ижевскому пруду по прежнему маршруту: пристань, причал Воскресенского, Соловьевские дачи, Воложка и обратно. Отправление от пристани в будни состоится в 11.00, 14.00 и 16.00, в выходные — в 11.00, 13.00, 15.00 и 18.00.