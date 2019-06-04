Закончены свыше 130 работ по капремонту в Оренбуржье

На сегодняшний день в Оренбургской области выполнены свыше 130 работ по капитальному ремонту. В настоящее время по 94-м из названных работ проведены проверки приемочных комиссий.Об этом сообщает региональное правительство.

В регионе разработан краткосрочный план по капитальному ремонту. Он включает около тысячи видов работ на 645 домах.

Сейчас подрядчикам переданы еще 363 многоквартирных дома. На их площадках планируется отремонтировать около 600 конструктивных элементов. В мае текущего года стартовали сезонные работы, включающие в числе прочего, ремонт плоских кровель.

Георгий Портнов