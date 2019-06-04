Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях с землей

Бывшего руководителя управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедова привлекли в качестве обвиняемого по делу о махинациях с земельными участками в Махачкале, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). Обвинения по делу также предъявили и.о. руководителя регионального управления Росреестра Шамилю Гаджиеву и другим чиновникам.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения)»,— говорится в комментарии СКР.

По версии следствия, чиновники незаконно распределяли земельные участки, ущерб государству составил более 370 млн руб. «В 2000 году подозреваемые создали преступное сообщество, целью которого являлось проведение незаконных юридически значимых действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, расположенными на территории Республики Дагестан, а также последующего их незаконного отчуждения»,— сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что СКР возбудил уголовные дела против Сафиюла Магомедова, Шамиля Гаджиева и бывшего заместителя администрации Махачкалы Германа Рагимханова.

Подробнее о махинациях с землей в Махачкале — в материале “Ъ” «Преступное сообщество растянулось до пляжа».