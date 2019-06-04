Прокуратура не нашла нарушений в работе краснодарского зоопарка «Сафари парк»

Прокуратура Карасунского округа Краснодара поверила информацию, распространенную в социальных сетях, о якобы ненадлежащем содержании животных в зоопарке «Сафари парк», сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Проверка не выявила нарушений законодательства, уточнили в прокуратуре.

Несколько дней назад в социальных сетях появился ролик длиной 15 секунд, на котором видно, как орангутанг протягивает лапу из клетки и трогает травинку. По мнению автора видео, животные живут в тесноте: «Это будка, иначе сказать нельзя, куда помещены два очень крупных орангутанга», – пишет автор ролика. Прокуратура, проведя проверку сообщения, пришла к выводу, что что орангутанги содержатся в помещении площадью около 200 кв. м, высотой 6 м, разделенном на 3 части. «Для поддержания оптимального температурного режима в вольере имеется естественная вентиляция, в помещении для отдыха животных установлена сплит-система, – говорится в сообщении прокуратуры края. Питание животных осуществляется согласно сбалансированному рациону. Животные клинически здоровы», – уточнило надзорное ведомство.

Анна Перова, Краснодар