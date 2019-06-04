Регоператор ТКО получит еще 700 млн рублей на покрытие убытков

Рабочая группа по бюджету Законодательного собрания одобрила выделение ПКГУП «Теплоэнерго» 699 млн руб. в качестве возмещения недополученных доходов.

Председатель рабочей группы, глава бюджетного комитета Елена Зырянова отметила, что выделение таких сумм в середине года — это «шоковая ситуация». По ее мнению, в будущем необходимо принять нормативно-правовой акт на уровне правительства Пермского края, где бы был установлен порядок расчета финансово-экономических показателей, исходя из которых формируется запрашиваемый размер субсидии. «Сейчас эту цифру ничем не подтвердить, мы работаем на доверии»,— пояснила она. Из выступления представителей правительства выяснилось, что возможность получения субсидии и «исчерпывающая информация по расчетам» установлены нормативным актом правительства РФ.

Депутат Илья Шулькин заявил, что точно объем выпадающих доходов можно будет оценить только по итогам года, так как «мусорный тариф» решением суда был изменен, а необходимость оплачивать деятельность возчиков отходов и полигонов возникла уже сейчас. В результате депутаты проголосовали за одобрение проекта о выделении субсидии, но решили взять под контроль исполнение постановления правительства в части правильного расчета выпадающих доходов.

Напомним, в конце 2018 года на работу ПКГУП «Теплоэнерго» из краевого бюджета было выделено 352 млн руб. Они были потрачены на покрытие убытков оператора от начала операционной деятельности.

Напомним, Региональная служба по тарифам в октябре провела конкурс по выбору регионального оператора по обращению с ТКО. Им стало ПКГУП «Теплоэнерго», специализирующееся на управлении имуществом, которое находится в госсобственности. За свои услуги в течение десяти лет оператор предложил 22 млрд руб. Согласно условиям соглашения, оператор обязуется обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории Пермского края.