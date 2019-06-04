«Уральские авиалинии» могут начать рейсы из Перми в Прагу с 1 сентября

Депутаты рабочей группы по бюджету поддержали субсидирование международных авиарейсов из Большого Савино. В ходе обсуждения выяснилось, что речь идет о вылетах в Европу. Как рассказал депутат Илья Шулькин, изначально велись переговоры со многими российскими и зарубежными компаниями, но в итоге конкретные предложения предоставили S7, «Аэрофлот», UTair и «Уральские авиалинии». Как отметил господин Шулькин, изначально обсуждались два направления – Мюнхен и Прага. По его словам, с экономической точки зрения самое выгодное предложение поступило от «Уральских авиалиний». Субсидирование рейсов начнется с 1 сентября. До конца года на эти цели может быть выделено 44 млн руб.