Экс-глава Лысьвы освободился из колонии

Бывший глава Лысьвы Виталий Шувалов, осужденный за должностное преступление к лишению свободы, вышел из колонии. По данным "Ъ-Прикамье", господин Шувалов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое было поддержано администрацией колонии и прокурором. 3 апреля судья Тагилстроевского районного суда Марина Сенникова удовлетворила ходатайство господина Шувалова об условно-досрочном освобождении. После освобождения экс-глава города вернулся в Лысьву.

Приговор Виталию Шувалову был вынесен Лысьвенским городским судом в ноябре 2017 года. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий). Как установили следствие и суд, 1 декабря 2014 года он подписал разрешения на ввод в эксплуатацию двух жилых домов, которые были построены с многочисленными нарушениями. В итоге на приобретение 42 квартир в указанных домах из бюджетов различных уровней было израсходовано более 66 млн руб. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Позже краевой суд уменьшил срок лишения свободы до 2,5 года.