КФУ вошел в топ-10 национального рейтинга университетов «Интерфакса»

Казанский федеральный университет с 781 баллами (максимально — 1 тыс. баллов) вошел в десятку лучших вузов России в национальном рейтинге университетов, составленном «Интерфаксом» по итогам 2018-2019 учебного года. КФУ поделил девятое и 10 место с университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге.

По сравнению с рейтингами последних пяти лет КФУ поднялся на три строчки (с 2014 по 2018 годы вуз занимал 11-12 место). В частных рейтингах КФУ существенно улучшил свои позиции по блокам «Образовательная деятельность» (+8 позиций, 4 место), «Бренд» (+6, 4 место), «Интернационализация» (+3, 12 место), «Исследования» (+2, 12 место), сохранил прошлогодние позиции по блоку «Социализация» (1-2 место).

Возглавил рейтинг Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Вторым стал Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, а третьим — Московский физико-технический институт. В топ-5 рейтинга также вошли Высшая школа экономики (четвертое место) и Санкт-Петербургский государственный университет (пятое место).

При расчете рейтинга вуза оценивались, в том числе, количество иностранных студентов, средний балл ЕГЭ абитуриентов, принятых в вуз, число опубликованных научных статей и запатентованных технологий, качество общежитий и разнообразие внеучебной деятельности, медиаактивность и цитируемость научных сотрудников.

“Ъ-Казань”