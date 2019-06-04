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На Кубани главбуха агрофирмы подозревают в неуплате 90 млн руб. налогов

В Новороссийске на главного бухгалтера ЗАО Агрофирма «Мысхако» завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что в 2017 году подозреваемая внесла в уточненную декларацию по НДС ложные сведения, не отразив суммы, подлежащие восстановлению после продажи имущества в рамках конкурсного производства. Таким образом главбух уклонилась от налога суммой около 90 млн руб. Ведется следствие, устанавливается имущество, на которое может быть наложен арест. Назначено проведение бухгалтерской экспертизы.

Дарья Голякова


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