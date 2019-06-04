«Челябметрострой» законсервирует пусковой участок омского метро

Компания «Челябметрострой» стала победителем торгов на консервацию пускового участка первой линии метрополитена в Омске, достраивать которую власти посчитали нецелесообразным. Как сообщает ТАСС, согласно условиям контракта стоимостью 97,7 млн руб., подрядчик должен завершить работы до середины декабря этого года.

Предполагается, что в рамках контракта будут восстановлены несущие способности конструкций, сооружен пункт диспетчерского управления, обустроены системы вентиляции, электроснабжения, водоотведения. На почти готовой станции «Библиотека имени Пушкина» ликвидируют строительную площадку и сделают планировку территорий.

Омский метрополитен, как и челябинский, начали строить в 1992 году, работы много раз прерывались и велись до 2016 года. За это время в строительство вложили около 20 млрд руб., однако этой весной от метро решили отказаться. Конкурс на консервацию юго-восточной ветки, которую перестали строить в 2003 году, еще не завершился.