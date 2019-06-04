Активисты готовят марш против мусорной реформы в Самаре

В самарскую администрацию подано уведомление о проведении марша против мусорной реформы. Об этом сообщил куратор акции, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев в «Твиттере».

Марш запланирован на вечер 20 июня. Его предполагается провести на проспекте Ленина. Также, по словам Михаила Матвеева, с 17 по 20 июня в центре Самары пройдут «массовые пикеты» на эту тему. В городской администрации подтвердили поступление уведомления об акции.

С начала 2019 года Самарская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Собственники этих отходов заключили договоры на обращение с ТКО с региональным оператором. Для этой работы министерство энергетики и ЖКХ Самарской области устанавливает единые тарифы на услугу регоператора по обращению с ТКО. Однако переход на новую систему обращения вызвал недовольство жителей региона.

Георгий Портнов