Фонд «Урал» увеличил требования к Дамиру Камилову еще на 2 млрд рублей

Благотворительный фонд «Урал» первого президента Башкирии Муртазы Рахимова на 1,97 млрд руб. увеличил размер требований к предпринимателю Дамиру Камилову — бывшему владельцу «Уралкапиталбанка» (лицензия отозвана в феврале 2018 года) и совладельцу Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК, бренд «Индюшкин»). Требования на эту сумму за фондом признал арбитражный суд Башкирии. Ранее фонд был включен в реестр кредиторов предпринимателя с суммой требований 2 млрд руб. «Урал» выдавал БПК займы на развитие переработки мяса индейки. Дамир Камилов был поручителем по этим соглашениям с фондом.

В октябре 2018 года Дамир Камилов был признан банкротом по заявлению московской компании «Фармэллинрус» предпринимателя Балаша Балашова. В отношении предпринимателя начата процедура реализации имущества. Требования кредиторов к нему превышают 8 млрд руб., из которых 7,63 млрд руб. — это требования Россельхозбанка.

Булат Баширов