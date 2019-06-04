«Не все так просто» Анна Минакова — о том, как выбрать солнцезащитное средство для кожи

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова разбиралась, как выбрать средство для защиты от солнца и на что при этом обратить внимание.

Лето — время солнца и, соответственно, загара. Это если повезет, если нет, то можно и обгореть. Справиться с этой проблемой, кажется, не составит труда. Нанес солнцезащитное средство и все. Но, оказывается, не все, и вообще не все так просто.

О том, как же подойти к вопросу загара и защиты от солнца с умом, я спросила автора проекта betterskin.ru, бьюти-директора журнала Esquire. Оказывается, даже солнцезащитные средства большинство из нас наносит неправильно, рассказала эксперт.

«Специалисты советуют обновлять любой солнцезащитный крем несколько раз в день, но даже одно утреннее нанесение сделает существенный вклад в молодость кожи. При этом имеет значение количество средства. Неумолимая статистика утверждает, что большинство жителей планеты за один раз наносит лишь треть или даже четверть необходимого объема. Для лица он составляет примерно половину чайной ложки, а для тела понадобится целая столовая, а то и больше».

Если потом в течение дня нет никакой возможности снова нанести крем, то возьмите с собой легкий спрей, потому что ни вид средства, ни цифры с уровнем защиты не делают эту защиту более долгой.

Средство выбирать можете то, какое больше нравится: то, что в одних фильтры полезные, а в других вредные — это миф. Но, конечно, есть те марки, которые являются специалистами в области загара и защиты от солнца. Это, например, марка Lancaster, говорит Ирина Урнова.

«В ее арсенале найдутся средства на любой случай — от легких защитных лосьонов до охлаждающего спрея после солнца и геля, продлевающего загар. Без опаски можно доверять и аптечным мракам: La Roche Posay, Uriage, Avena, NYX и другим. У японских и корейских марок, например, Dr. Jart, здесь тоже найдутся отличные варианты».

И, кстати, не только лето — время солнца. Интенсивность лучей UVA практически не меняется в течение года, так что заботиться о защите кожи надо все время.