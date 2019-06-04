Ватикан просит передать церкви часть Александровского костела в Кировской области

Посол Ватикана Челестино Мальоре и губернатор Кировской области Игорь Васильев обсудили вопрос использования католической церковью Александровского костела в областном центре. Как сообщает пресс-служба правительства региона, господин Мальоре заявил о намерении церкви занять верхнюю часть костела.

«Мы знаем, что вокруг костела многие годы разворачиваются действия касаемо возврата здания в собственность католической церкви. Мы готовы всегда пойти на встречу, может быть, взять только верхнюю часть храма. Мы были бы рады, чтобы вторая часть храма оставалась за администрацией», — цитирует Челестино Мильоре ТАСС.

Костел является объектом культурного наследия Российской Федерации, заявил Игорь Васильев. По его словам, сейчас вопрос о передаче его католической церкви решается в судах. Губернатор добавил, что власти готовы предоставить больше времени для проведения религиозных обрядов в помещении костела. Это возможно и без изменения правообладателя здания.

Ранее через суд представители римско-католического прихода Пресвятого Сердца Иисуса не смогли оспорить отказ кировского минимущества передать нижние этажи костела в безвозмездное пользование церкви на 49 лет. Власти утверждали, что объект был реконструирован под концертный зал, является новоделом и не может быть передан церкви. Позже была назначена историко-архитектурная экспертиза объекта культурного наследия для определения сохранности первоначального облика объекта.

Александровский костел был построен в Кирове в начале 20 века, службы в нем велись до 1933 года. После здание находилось в собственности различных организаций. Работу костела возобновили в 90-е годы прошлого века, там работает органный концертный зал Вятской филармонии. Церкви объект передан не был.

Подробнее о споре властей и католиков — в материале “Ъ” «Костел в тумане светит».

Анастасия Еремина