На Кубани суд проверит изображение на конверте на предмет неуважения к правосудию

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) в ходе банкротства ООО «Сочи-Абсолют» назначил на 5 июня заседание, на котором будет опрошен один из кредиторов с целью выявления возможного неуважительного отношения к суду, сообщается в материалах на сайте АСКК. Кредитор Станислав Голубев прислал в суд свои документы в конверте с изображением картины «Сдирание кожи с продажного судьи».

ООО «Сочи-Абсолют» было признано банкротом в ноябре 2018 года, компания является застройщиком ЖК «Абсолют» в Сочи – проблемного объекта, в который вложили средства более двухсот дольщиков. Экс-гендиректор компании Ирина Стародуб в 2018 году была помещена под домашний арест по обвинению в мошенничестве. В ходе слушания банкротного дела кредитор Станислав Голубев (сумма требований – 8 млн руб.) направил в суд ходатайство о приведении реестра кредиторов в соответствие с законодательством. Ходатайство пришло в суд в конверте, на котором изображена картина «Сдирание кожи с продажного судьи».

В этой связи судья Андрей Гарбовский счел, что действия кредитора требуют пояснений «в целях исключения неуважительного отношения к суду, а также для рассмотрения вопроса о возможном наложении судебного штрафа», – говорится в определении АСКК. Суд напомнил, что все участники процесса обязаны проявлять уважительное отношение к суду и исключать ситуации, дестабилизирующие процесс. Материалы арбитражного процесса могут быть направлены в органы предварительного расследования для принятия решения о привлечении виновного к ответственности, говорится в определении суда.

Анна Перова, Краснодар

Анна Перова, Краснодар