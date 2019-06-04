Суд обязал компанию IKEA повысить качество сточных вод в Ленобласти

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований водоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности в отношении ООО «ИКЕА Индастри Тихвин». В ходе проверки были выявлены факты превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ — в частности, нефтепродуктов, взвешенных веществ, ХПК, БПК5. Кроме того, было установлено, что компания не проводила на эксплуатируемых ею промышленных и хозяйственно-бытовых очистных сооружениях дезинвазионных мероприятий, что также является нарушением санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки природоохранным прокурором в Тихвинский городской суд предъявлено исковое заявление об обязании ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» организовать мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение гендиректору управляющей компании аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Владимиру Якушеву по факту загрязнения реки Новой. Его обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил. Судом наложен арест на его имущество.