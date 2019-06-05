Союз кружева и шелка

В новом пространстве декоратора Юлии Шакировой — особняке Shakirova Space — состоялся первый показ свадебных платьев от свадебного сервиса и бутика Wedding by Mercury. На шоу были представлены 20 знаковых моделей платьев, глядя на которые хочется тут же выйти замуж.

В начале жаркого свадебного сезона в особняке Shakirova Space прошло первое trunk-show Wedding by Mercury. Платья из весенней и осенней коллекций Zuhair Murad, Elie Saab и Inbal Dror были показаны в пространстве, декорированном под цветущий сад в нежных тонах.

Вышивка по шелку, кристаллы и другие детали ручной работы отличают платья дизайнера ливанского происхождения Зухера Мурада, выполненные преимущественно в белом цвете и цвете слоновой кости. Невестам предоставляется выбор — оставить плечи соблазнительно обнаженными или окутать их тончайшим тюлем. Чувственность угадывается и в длинном платье-футляре с кружевными аппликациями. Поиграть в многослойность предлагается с помощью съемной верхней юбки, плаща до пола или украшенного перьями болеро. Платья законодателя свадебной моды Elie Saab с присущими бренду роскошными деталями — кружевом, украшениями, вышивкой, бисером — подчеркнут природную красоту новобрачной. Также стоит обратить внимание на платья из последней коллекции израильского бренда Inbal Dror — для смелых и сексуальных невест.