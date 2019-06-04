Контракт на реконструкцию железнодорожного вокзала Уфы получит московская «Монте-АВО»

Контракт на очередной этап реконструкции железнодорожного вокзала Уфы стоимостью 296 млн руб. получит московское ООО «Монте-АВО» — крупный подрядчик РЖД и его подразделений. Как следует из сообщения на портале госзакупок, компания стала единственным участником тендера, проведенного 22 мая АО «РЖДстрой». По условиям контракта до 30 ноября исполнитель должен усилить фундаменты и конструкции старого здания уфимского вокзала, смонтировать лифты, подъемник, системы вентиляции и электроснабжения, заменить вентилируемые фасады панелями из композитных материалов, уложить брусчатку, асфальт, тактильную плитку, провести озеленение территории. На втором этапе предусмотрена реконструкция платформ №2 и 3, пешеходного тоннеля под путями, на третьем — строительство пассажирской платформы №4, удлинение пешеходного тоннеля, на четвертом — строительство шестиэтажной гостиницы на 100 мест и благоустройство территории.

По данным kartoteka.ru, ООО «Монте-АВО» образовано в 1999 году, принадлежит Асмику Дживаняну. В портфолио компании, опубликованном на ее официальном сайте, сообщается, что она восстанавливала после теракта железнодорожный вокзал в Волгограде, вела реконструкцию вокзалов в Саратове и Уфе. Выручка компании в 2017 году составила 1,34 млрд руб., чистая прибыль — 16,12 млн руб.

Реконструкция уфимского вокзала длится с середины 2000-х годов. Работы затянулись из-за недофинансирования со стороны РЖД. В феврале текущего года в РЖД сообщали, что на завершение реконструкции до 2021 года выделят 1,4 млрд руб.

Майя Иванова