«Оренбург» лидирует в РПЛ по доле коммерческих доходов в бюджете клуба

«Оренбург» занимает первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по доле коммерческих доходов в бюджете клуба. Об этом свидетельствуют данные финансового отчета по клубам РПЛ и ФНЛ, опубликованного на сайте Российского футбольного союза.

Коммерческие доходы составляют 91,5% от суммы бюджета команды, основу финансирования которой составляют спонсорские взносы компании «Газпром добыча Оренбург». На втором месте по этому показателю расположился казанский «Рубин» (86%). У действующего чемпиона страны, санкт-петербургского «Зенита», доля коммерческих доходов составляет 79% клубного бюджета.

«Оренбург» финишировал на седьмом месте в сезоне-2018/2019 Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот результат стал лучшим за всю историю клуба. Практически весь сезон-2018/2019 «Оренбург» находился в верхней части турнирной таблицы РПЛ.

Андрей Сазонов