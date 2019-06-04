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Фото: Андрей Абрамов

В Дзержинске устраняют последствия ЧП

В первую очередь требуется восстановить нормальное функционирование социальных учреждений

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Большая часть госпитализированных в результате последствий взрывов на заводе «Кристалл» 1 июня проходят лечение в Дзержинской больнице скорой медицинской помощи.


Все, кто был госпитализирован в результате ЧП, получат материальную компенсацию - 100 000 рублей из регионального бюджета и 50 000 рублей из муниципального.

Тем временем в городе продолжаются ремонтные работы. Губернатор Глеб Никитин поставил задачу в первую очередь восстановить нормальное функционирование социальных учреждений.

В выходные мобильные бригады фиксировали разбитые окна в жилых домах. На помощь Дзержинску пришли домоуправляющие компании из Нижнего Новгорода. Губернатор осмотрел несколько жилых домов и пообщался с жителями.

Что касается причин случившегося, - оценку ещё только предстоит дать следствию. По факту взрывов на оборонном предприятии «Кристалл» заведено уголовное дело. В понедельник ЧП впервые прокомментировали представители завода: по их словам, произошла нештатная ситуация, которая привела к повреждению зданий и сооружений.

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