В Госдуме положительно оценили опыт Ростовской области в сфере обращения с ТКО

Председатель комитета Госдумы по экологии и охраны окружающей среды Владимир Бурматов положительно оценил опыт Ростовской области в рамках реализации реформы по обращению с ТКО на фоне других регионов страны.

«Мы выявили семь проблем в регионах. Одна из них - необоснованные тарифы и некорректные нормативы. Видно, что цифры взяты с потолка, от региона к региону могут отличаться в 30 раз. В Ростовской области в этом плане есть хорошие решения - например, адекватная система с понижающим коэффициентом на 15%» ,— сказал господин Бурматов на совещании при генпрокуроре РФ, которое сейчас проходит в Ростове-на-Дону. Парламентарий добавил, что Другие проблемы реформы связаны в том числе с необоснованной отсрочкой ее реализации, мошенническими схемами при направлении квитанций, плохой логистикой, неправильным обращение с особо опасными отходами.

Сегодня в Ростове-на-Дону проходит совещание при генеральном прокуроре Российской Федерации «О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов». Участие в совещании принимают главы регионов, представители генеральной прокуратуры, Государственной Думы и Совета Федерации. Генпрокурор РФ Юрий Чайка уже заявил, что в стране возбуждается мало уголовных дел, связанных с исполнением реформы.

Никита Королев, Кристина Федичкина