Объявляем сбор средств на издание сборника стихов Дмитрия Никитина

1 июня ровно два года, как ушел из жизни Дмитрий Никитин. Талантливый журналист, работавший в газетах «Парма-Новости», «Парма», «Ракурс», «Краснокамская звезда», «Коммерсантъ-Прикамье» и других. О его поэтическом творчестве хорошо знали в Коми-округе, а вот его коллеги по краевым СМИ узнали о том, что Дима еще и поэт, только после его ухода. Свои стихи Дмитрий публиковал в альманахе «Иньва», был издан сборник стихов «Я не ангел». В последние годы Дима собирал и готовил к изданию еще один свой сборник — «Все начинается с тишины». К сожалению, ему не удалось увидеть книжку напечатанной. Но мы, его друзья и коллеги, можем отдать дань уважения человеку, солнечному, легкому, хорошему другу.

Перечислить средства можно на счет 40817810349782517794, а также на карту Сбербанка, привязанную к телефону 89922043302, на имя Людмилы Константиновны Осадчей.

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