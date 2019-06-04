В Удмуртии отметили наибольший уровень долговой нагрузки у сотрудников трех сфер

В апреле 2019 года в Удмуртии отметили наибольший уровень долговой нагрузки в России у сотрудников области фармацевтики и медицины, социальной сферы и продаж. Об этом сообщает «Национальное бюро кредитных историй». Объем ежемесячных платежей по кредитам к ежемесячному доходу (PTI) у сотрудников обозначенных сфер составляет 36,6%, 34,9% и 26,1% соответственно. Больший PTI в социальной сфере отмечен лишь в Башкирии — 35,3%.

Наименьший уровень долговой нагрузки у сотрудников сферы фармацевтики и медицины отметили в Калмыкии — PTI составляет 27,5%. Наименьшие значения PTI у сотрудников социальной сферы и продаж зафиксировали на Камчатском крае и в Тверской области — 24,5% и 17,9% соответственно. Средние значения PTI в России у сотрудников трех обозначенных сфер составляют 32,9% для фармацевтики и медицины, 32,8% для социальной сферы, и 22% для продаж.

Напомним, что Удмуртия входит в ТОП-5 регионов с высокой закредитованностью населения. Объем ежемесячных платежей по кредитам к ежемесячному доходу у жителей Удмуртии составил 26,12% на начало апреля 2019 года.