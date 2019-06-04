Суд приостановил рассмотрение дела об отмене итогов выборов главы Челябинска

Советский районный суд Челябинска приостановил производство по делу о признании недействительными результатов выборов мэра. Об этом сообщает истец – председатель челябинского реготделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков — на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня суд должен был принять окончательное решение по иску, однако один из ответчиков – Челябинская городская дума, а также представитель главы города Владимира Елистратова выступили с ходатайством о приостановлении производства по делу до вступления в силу решения Челябинского областного суда по иску господина Щербакова от 29 апреля. Заявитель просит признать незаконным положение о проведении конкурса по отбору кандидатов на пост главы Челябинска. Заседание по этому делу состоится 21 июня.

Истец сообщает, что ответчики ранее выступали с таким ходатайством в Советском районном суде, но тогда оно было отклонено.