Здание Музея Арктики и Антарктики отремонтируют за федеральный счет

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по определению сметной стоимости капитального ремонта здания церкви Святителя Николая Чудотворца на улице Марата, в котором располагается Российский государственный музей Арктики и Антарктики. Проектом предусматривается ремонт и реставрация ступеней главного входа и стереобата, который в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Также в ходе запланированных работ восстановят утраченные участки покрытий из полихромной метлахской плитки и устранят другие дефекты, сообщили в ведомстве.

Финансирование капитального ремонта объекта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Генпроектировщиком выступает ЗАО «РПНЦ "Специалист"».