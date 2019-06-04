Омский аэропорт закупит буквы для своего нового имени

Аэропорт Омска объявил тендер на закупку 32 буквы с подсветкой для нового названия аэропорта. Стоимость контракта – 320 тыс. руб. К буквам предполагаются блоки питания, обеспечивающие возможность подсветки, сообщает «Интерфакс».

Ранее генеральный директор аэропорта Омск Сергей Зезюля сообщал «Ъ» , что обновить вывеску планируется в связи с присвоением аэропорту имени российского военного деятеля Дмитрия Карбышева. «У нас разработана целя

программа. Она, предполагает, например, мультимедийные, интерьерные решения,

связанные с присвоением аэропорту имени знаменитого земляка», - говорил Сергей Зезюля.

На прошлой неделе указом президента РФ Владимира Путина 44 аэропортам в России были присвоены имена лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством.

Оксана Павлова