В центре внимания «Молодого финансиста – 2019» – цифровизация

Уникальность конкурса этого года проявилась сразу в нескольких обстоятельствах. Во-первых, «Молодой финансист» был включен в программу празднования 60-летия экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета. Во-вторых, тема конкурса вызвала живой интерес среди партнеров, которых в этом году было четверо: это крупные промышленные предприятия, консалтинговая компания и общественная организация, а также информационный партнер – Издательский дом «Коммерсантъ-Прикамье».

В этом году расширилась география конкурса, впервые в нем приняла участие команда из Санкт-Петербурга. Еще одной особенностью стал состав победителей. Первое место заслуженно заняла команда Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск). Два оставшихся призовых места заняли команды Пермского классического университета, поздравив таким образом свою альма-матер с юбилеем.

Андрей Арбузов, директор Консалтинговой компании «Эрбика»:

«Для меня участие в конкурсе как партнера – это, в первую очередь, возможность дать студентам применить теоретические знания, получаемые ими в вузе, в реальных, жизненных задачах.

Стоит отметить, что кейсы, предложенные участникам, были весьма непросты, содержали большой объем практической информации, требующий правильной интерпретации, экономического взгляда и одновременно нестандартного подхода»

«Молодой финансист» – прекрасный шанс для студентов и магистров попробовать себя в решении реальных задач предприятий и презентовать свой взгляд авторитетному жюри. Поэтому уникальность этого конкурса – в открытом диалоге! В диалоге молодых, амбициозных умов с признанными финансистами-практиками, за плечами которых огромный опыт. Поэтому один из самых захватывающих моментов – даже не презентации решений кейсов, а вопросы и ответы, те идеи и решения, которые рождаются во время этих обсуждений. Это бесценная возможность прямого общения и обсуждения важных профессиональных моментов.

Владимир Санников, заместитель директора по экономике и финансам АО «Редуктор-ПМ», холдинг «Вертолеты России»:

В рамках мероприятия студенты презентуют собственные решения поставленных задач, а также подвергаются «пыткам» каверзными вопросами со стороны жюри. Но это только вершина айсберга. За 10-минутной презентацией скрывается, как правило, мощная аналитическая работа по изучению предметного поля. И глубина понимания открывается именно на этапе «Вопрос – ответ». В этот раз, например, помимо изучения общедоступной информации в Интернете, некоторые команды договаривались о встрече с руководителями бизнеса, аналогичного описанному в кейсах, для изучения ситуации «изнутри». Такой подход позволил ребятам разговаривать на равных с жюри и грамотно аргументировать свою точку зрения.

Приятно было видеть в глазах выступающих смелость и настоящую заинтересованность в решении предложенных кейсов.

И конечно, «Молодой финансист» – это новые возможности для роста: призеры и финалисты получили право на прохождение оплачиваемой практики в компаниях-партнерах, на посещение профессиональных мероприятий.

Марк Усманов, председатель правления НП «Клуб финансистов Пермского края» – организатора конкурса: «От лица оргкомитета конкурса хочу сказать слова большой благодарности партнерам конкурса: АО «Редуктор-ПМ», Группе предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания», ООО «Эрбика», АНО «Центр поддержки гражданских инициатив в Пермском крае», без поддержки которых конкурс не был бы проведен на столь высоком организационном уровне. Как член жюри, хочу поблагодарить все без исключения команды за прекрасную подготовку кейсов и содержательные презентации. Все четыре часа, которые длился конкурс, команды «держали» аудиторию, выступления были живыми и интересными. Желаю участникам успешного завершения обучения и блестящей карьеры, что уже демонстрируют победители предыдущих конкурсов!»