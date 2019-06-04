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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Генпрокурор РФ указал на недостаточное количество уголовных дел, связанных с мусорной реформой

Сегодня в Ростове-на-дону генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время совещания, посвященного проблемам надзора в сфере обращения с коммунальными отходами, заявил, что в стране возбуждается мало уголовных дел по этой тематике не смотря на большое количество нарушений, связанных с несанкционированными свалками, отсутствием заводов по переработке ТКО и несоблюдением правил рекультивации полигонов.

«Следует отметить низкую результативность работы по организации уголовного преследования виновных лиц. Количество дел, возбужденных по их материалам в сфере незаконного оборота ТКО, незначительно»,— сказал генеральный прокурор. Он отметил, что по этому направлению в стране было зафиксировано 600 нарушений, и только в 100 случаях были возбуждены уголовные дела, но из них только 25 дошли до судов.

Напомним, сегодня в Ростове-на-Дону проходит совещание при генеральном прокуроре Российской Федерации «О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного федеральных округов». В совещании принимают участие представители прокуратуры и главы регионов.

Никита Королев, Кристина Федичкина


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