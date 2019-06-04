Воронежская кондитерская фабрика уменьшила объемы производства и ушла в убыток по итогам 2018 года

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ, входит в холдинг «Объединенные кондитеры») в 2018 году произведело 26,77 тыс. т кондитерских изделий, что на 1, тыс. т (4,7%) меньше уровня 2017 года. Это 0,89% от общего объема рынка кондитерских изделий (2,97 млн т) — на на 0,05% меньше по сравнению с 2017 годом.Такие данные приводятся в годовом отчете компании. В частности, падение объёмов производства произошло по карамели — на 965 т или на 11,8%, по конфетам — на 1,15 тыс. т (13%), вафлям — на 199 т (7%), новогодним подаркам — на 44,5 т (12,6%). При этом увеличились объемы производства печенья — на 329,7 т (10,3%), зефира — на 455,5 т (19,1%), драже — на 62,5 т (9,4%), вафельных тортов — на 189,9 т (11,4%). Коэффициент использования производственного потенциала составил 63,5 %, что на 5,2% ниже, чем в 2017 году. Продажи в 2018 году также снизились на 3,8% — до 26,55 тыс. т.

При этом производственные мощности предприятия увеличились благодаря модернизации линии производства вафель — теперь предприятие может производить их в два раза больше, чем ранее, а именно 2,2 тыс т в год. Также смонтирован участок по производству зефира с потенциалом 3 тыс. т в год.

Финпоказатели ВКФ уменьшились вместе с падением объемов производства: выручка от продаж за 2018 год составила 2,96 млрд руб., что более чем на 300 млн руб. (10,1%) ниже, чем в 2017-м. Прибыль от продаж зафиксирована на уровне 101,1 млн руб. Это на 210,7 млн руб. меньше, чем в 2017 году. Чистый убыток составил 25,5 млн. руб., что на 333,9 млн руб. меньше полученной в 2017 году чистой прибыли.

Мария Старикова