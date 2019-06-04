В Приморском районе Петербурга появится «Тинькофф Арена»

«Тинькофф» подписал соглашение с концертно-спортивным комплексом «M-1 Арена» в Петербурге о переименовании его в «Тинькофф Арену» сроком на три года. В рамках соглашения там появится дополнительный VIP-вход специально для клиентов «Тинькофф», также для них будут доступны другие бонусы и привилегии, сообщили в компании.

Расположенная на Приморском проспекте «М-1 Арена» была открыта в начале прошлого года. Ее общая площадь составляет 12 тыс. кв. м, зрительный зал может вместить до 5 тыс. зрителей. В 2019 году на площадке концертно-спортивного комплекса планируются выступления звезд мировой оперы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, а также Ольги Перетятько и Ильдара Абдразакова.

В ближайшее время «Тинькофф» в рамках расширения своего направления лайфстайл-услуг планирует аналогичные партнерские проекты с различными площадками в других крупных городах России.