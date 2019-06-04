В Новороссийске курировать медицину будет новый руководитель

Заведующая 2-й городской поликлиники Новороссийска Надежда Лепилкина заняла пост начальника отдела координации медицинской помощи города-героя. Она была представлена на планерном совещании в мэрии, сообщает «Новороссийский рабочий». Новый руководитель прошла конкурсный отбор.

Отдела координации медицинской помощи — новая структура в муниципалитете, она появилась в результате ликвидированного управления здравоохранения города, после того как его функции перешли в ведение краевых властей. Штат отдела составляет три человека.

Андрей Ульченко