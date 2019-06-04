«Эмираты обречены удивлять этот мир чудесами» Петр Воронков — о том, чем поражает Абу-Даби

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает, чему изумиться в Абу-Даби и как незабываемо провести время.

В Абу-Даби отправляемся: потрясающие отели, уникальная архитектура, насыпные острова, дороги, пляжи, кухня... Эмираты обречены удивлять этот мир чудесами. И Абу-Даби сегодня нисколько не уступает раскрученному и популярному эмирату Дубай. Более того, в силу своей курортной новизны он притягательнее, эксклюзивнее и точно так же поражает воображение.

В общем, если вы хотите испытать настоящий туристический шок, вам именно сюда. Желаете посетить Лувр? Пожалуйста. За право в течение тридцати с половиной лет использовать название «Лувр» эмират Абу-Даби выплатил Франции $525 млн. Еще около $750 млн стоила аренда 300 произведений искусства, в том числе картин Леонарда да Винчи, Ван Гога, Пикассо, Матисса , Жака-Луи Давида, Клода Моне…

Дальше — самый большой аттракцион мира, парк Ferrari World в Абу-Даби находится на другом насыпном острове. Скорость, возможность почувствовать себя гонщиком болида, такое может только присниться.

Галерея Ferrari — самая большая интерактивная выставка автомобилей этой марки с 1947 года по наши дни за пределами итальянского Маранелло.

Здесь же неподалеку расположен парк Warner Bros. Расшифровывать, думаю, не нужно. Буквально через несколько дней после торжественного открытия он возглавил списки must-visit для людей путешествующих семьями. Я оставляю за кадром соколиную охоту, верблюжьи бега и джип-сафари по раскаленным пескам. Впрочем, как и многие другие удовольствия, обалденный шопинг, например. Прерву рассказ о чудесах посреди пустыни с небольшой совсем оговоркой — на сегодня…