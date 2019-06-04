Информацию об отказе принять ВИЧ-положительных детей в Новинках проверят следователи

Богородским межрайонным следственным отделом организована проверка по информации СМИ об отказе администрации спортивной деревни «Новинки» разместить 50 ВИЧ-инфицированных детей. Как сообщает нижегородское следственное управление, по итогам будет принято процессуальное решение. Проверку также проводит управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Вчера о ситуации сообщила «Коза.Пресс» со ссылкой на директора фонда «СТЭП» Ольгу Кузьмичеву. На базе «Новинок» предполагали провести летнюю школу. Сотрудники площадки отказались работать с ВИЧ-положительными детьми, заявив, что у них самих дети. О том, что ВИЧ передается только половым и парентеральным (медицинским) путями, персонал осведомлен. Позже сама госпожа Кузьмичева разместила в соцсетях видео, в котором рассказала о полученном отказе. Она сообщила, что мероприятие состоятся в те же даты, но на другой площадке.

Позже администрация спортивной деревни в соцсети сообщила, что ранее неоднократно сотрудничала с этой организацией. Однако прежние заезды были с проживанием до суток, а это мероприятие предполагало размещение детей на срок более трех дней. «Мы попросили провести инструктаж с нашими сотрудниками. Да, некоторые у нас новенькие, и у них были определенные сомнения. На нашу просьбу никак не отреагировали, просто приехал человек и забрал аванс», — говорится в сообщении.

Анастасия Еремина