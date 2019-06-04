Поставщик «Департамента продовольствия» Казани построит убойный цех за 100 млн рублей

Потребительский кооператив «Нижнекамский» построит в Нижнекамском районе к 2020 году убойный цех мощностью 180 тонн мяса в месяц. Как сообщает «Татар-информ», объем заявленных инвестиций составляет 100 млн руб.

По данным “Ъ-Казань”, кооператив является поставщиком продуктов для АО «Департамент продовольствия», принадлежащего муниципалитету Казани и обеспечивающего питанием все школы города.

Год назад анонсировалось строительство кооперативом убойного цеха за 30 млн руб. производительностью 800 тонн мяса и 1,6 тыс. кожсырья в год.

Потребкооператив создан в селе Сухарево в мае 2018 года при поддержке властей Нижнекамского района Татарстана с целью организации сбыта продукции фермерских и личных подсобных хозяйств. В 2018 году в «Нижнекамский» входило 17 хозяйств, к 2020 планируется присоединить еще 50. На первом этапе сумма инвестиций в кооператив составила 38 млн руб., из которых 18,6 млн руб. — средства господдержки, 19,4 млн руб. — частные инвестиции.

Ранее заявлялось о планах потребкооператива по созданию мощностей для переработки и хранения овощей. Также сообщалось, что предприятие формирует инфраструктуру для мобильной торговли: по данным на сайте мэрии Нижнекамска, оно приобрело две автолавки для реализации товаров первой необходимости в удаленных населенных пунктах, где нет магазинов.

По данным kartoteka.ru, в прошлом году кооператив исполнил контракты по поставке овощей и мяса для АО «Департамент продовольствия» на общую сумму 3 млн руб.

“Ъ-Казань”