Пермский проект «Разговоры с городом» получил приз Международного совета музеев

Музей современного искусства PERMM с проектом «Разговоры с городом» во второй раз стал обладателем приза Международного совета музеев (ИКОМ) за лучший проект по работе с местным сообществом. Награду вручили в рамках межмузейного конкурса-фестиваля «Интермузей-2019» в Москве.

Проект «Разговоры с городом» совместно создали музей PERMM и художник Тимофей Радя. В рамках проекта в Перми появились несколько новых арт-объектов. Одной из главных целей «Разговоров с городом», по словам организаторов, является возможность научить подростка читать город, видеть его визуальные, структурные, исторические характеристики, понимать, как искусство меняет образ и смысл пространства, научить говорить через искусство с незнакомым прохожим, сделать город более живым и наполненным смыслами.