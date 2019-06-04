Один горняк погиб в результате обрушения породы на шахте в Кузбассе

Молодой горнорабочий погиб из-за обрушения породы на шахте «Распадская» около Междуреченска. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как уточнила представитель пресс-службы Мария Волкова, на мужчину «упал отслоившийся кусок породы», на данный момент его тело извлекли из-под завала, пострадавших больше нет. С 13:00 работу по приказу директора шахты приостановили, прекратив добычу угля и проходку, горные выработки обследуют на предмет крепления. На месте аварии работают следователи и комиссия по выяснению причин обрушения.

ПАО «Распадская» входит в Распадскую угольную компанию» группы Evraz. В 2010 году на шахте произошла одна из крупнейших аварий в Кузбассе: 8 и 9 мая в результате серии взрывов погиб 91 человек, пострадали еще 99. На скамью подсудимых тогда попали восемь человек: семь сотрудников ОАО «Распадская», обвиняемых в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, и инспектор Ростехнадзора, которому инкриминировали халатность. Как писал «Ъ-Сибирь», с 2016 года уголовные дела закрыли за истечением срока давности в отношении инспектора Ростехнадзора, а также Андрея Дружинина, Владислава Вальца, Игоря Белова, Александра Апалькова и Вячеслава Радцева. В отношении Игоря Волкова преследование прекращено в связи с его смертью. Судебное разбирательство по сей день ведется только в отношении Анатолия Рыжова.

Нина Обелюнас