На торги выставлена недвижимость дилера «УзДЭУ авто-Уфа»

Конкурсный управляющий ООО «УзДЭУ авто-Уфа» Денис Мусатов назначил на 11 июля аукцион по продаже имущества компании на улице Злобина начальной стоимостью 65,96 млн руб. В лот объединены 3/5 доли земельного участка площадью 1,6 га, предназначенного для эксплуатации производственной базы, и четыре нежилых здания общей площадью 3,2 тыс. кв. м. Заявки на участие принимаются до 8 июля.

Владельцем «УзДЭУ авто-Уфа» до банкротства предприятия была ташкентская Avtosanoat invest. Инициатором банкротства дилера в 2017 году стал «Юникредит банк», требования которого к должнику оцениваются в 288,2 млн руб. В залоге у банка находится имущество дилера, в том числе автомобили Nexia и Matiz залоговой стоимостью 349,82 млн руб., следует из материалов арбитражного суда Башкирии.

Булат Баширов