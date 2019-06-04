«Клубный формат достаточно популярен и востребован среди покупателей» Светлана Бардина — о спросе на такое жилье в Москве

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о том, какие предложения недвижимости клубного формата есть в столице.

3/4 рынка элитных новостроек Москвы — это клубные дома, причем как малоквартирные проекты, так и кварталы клубных особняков. Если же брать количество лотов в реализации, то доля предложения в клубных домах составит всего 55%.

Клубный формат достаточно популярен и востребован среди покупателей, так что застройщики для своих проектов все чаще выбирают именно его. Если говорить о проектах квартальной застройки, то здесь многих покупателей привлекает гибкая ценовая политика девелоперов и возможность выбрать лот, максимально отвечающий собственным потребностям.

Сегодня на рынке премиальных новостроек Москвы, по данным компании Savills, представлено 57 клубных домов, в том числе проекты квартальной застройки, состоящей из клубных особняков. Всего на премиальном рынке на текущий момент реализуется 70 проектов.

Первое место по концентрации премиальных квартир в клубных проектах занимает район Хамовники. На втором месте — Тверской район.

Дефицит предложения в новых клубных домах при высоком спросе отмечается в начале Кутузовского проспекта: это район Дорогомилово, который исторически считается одним из самых престижных в столице. За долгие годы здесь сформировался большой отложенный спрос. В 2018 году единственный выведенный в продажу за последнее десятилетие новый клубный проект продавался впечатляющими темпами. Порядка 90% лотов было реализовано всего за год.

В целом, по рынку в клубных домах в наибольшей степени распространены квартиры и апартаменты площадью от 100 до 125 кв. м — четверть от общего объема предложения. Входной билет на рынок клубных новостроек составляет порядка 19 млн руб., а средний бюджет предложения — 119 млн руб.